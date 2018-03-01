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«А я не хочу!»
|Сообщения СМИ комментировал Дмитрий КИСЕЛЁВ
|01 Марта 2018 г.
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Ребёнок ещё до рождения намекнул родителям, что не одобряет своё имя.
Выбрать имя будущему ребёнку – это зачастую огромная проблема для пап и мам, так что неудивительно, что Лора и Алекс, ждущие малыша, тоже ломают над этим голову.
Жители Гилфорда (Англия), отправившиеся на УЗИ, долго не могли налюбоваться на сыночка, который должен появиться на свет в апреле. Когда же медсестра спросила Лору, как они назовут малыша, та ответила, что после долгих дискуссий они с мужем выбрали имя Фрэнк. В этот момент произошло нечто, что заставило всех удивиться и от души посмеяться. Плод на экране пошевелил рукой и показал родителям жест «Виктория», но только он не просто выставил вверх указательный и средний пальцы, а ещё и повернул к зрителям кисть тыльной стороной, что в Великобритании считается оскорблением.
Конечно, все поняли, что «грубая» выходка малыша – это всего лишь случайность, но Лора теперь со смехом сетует, что все старания пошли прахом, ведь надо заново придумывать сыну имя, так как предыдущее его не впечатлило.
Президент и силы тьмы
Президент Республики Малави обратился к вампирам, живущим в стране, с просьбой прекратить терроризировать жителей, а также попросил власти городов и деревень ужесточить борьбу с ведьмами.
Президент Артур Питер Мутарика обратился к гражданам республики после того, как страх перед вампирами вызвал напряжённую ситуацию в одной деревне, в результате чего погибли шесть человек.
Согласно местным СМИ, в стране участились факты насилия и самосуда над людьми, подозреваемыми в вампиризме. В ответ на это президент попросил жителей сохранять спокойствие и пообещал лично позаботиться об этой проблеме.
«Если кто-то из вас использует вампиризм или чёрную магию, чтобы пить кровь других людей, я прошу вас прекратить это!» – сказал в своём обращении президент Мутарика. «Те, кто не станет выполнять мою просьбу, будут иметь дело с властями!» Может, президент введёт новый закон против ведьм и вампиров, как это было сделано в Свазиленде?
В Малави, одной из самых бедных стран мира, работают многие гуманитарные организации. В конце минувшего года ООН эвакуировала свой персонал из двух регионов страны, где количество насилия возросло до чрезвычайно опасного уровня.
Закон подлости
Грабителям из Безансона во Франции определённо не повезло – они попытались ограбить McDonald's именно в тот момент, когда там ужинал спецназ. Двое молодых людей пришли в помещение кафе в балаклавах и белых комбинезонах и потребовали отдать им выручку. У одного из них было охотничье ружье. Сотрудники спецназа не стали задерживать горе-грабителей прямо в здании, чтобы избежать жертв. Однако как только молодые люди выбежали из ресторана с деньгами, спецназовцы бросились за ними и поймали на парковке.
Сам виноват!
Порой люди оказываются втянутыми в необычные события помимо их воли. В одной из больниц китайского города Шэньян в провинции Ляонин молодой человек ждал за дверями операционной, где его жене делали кесарево сечение. В этот момент врач из соседнего кабинета позвал его к себе. По словам сейчас уже отца, медик приказал ему раздеться и ложиться на операционный стол. На вопрос молодого человека: «Зачем?» хирург скомандовал: «Делай то, что сказано!» Мужчина побоялся насмешек и не стал спорить.
В итоге ему провели операцию по удалению геморроя. После неё пациент потребовал объяснений от медучреждения. Администрация признала, что мужчину прооперировали по ошибке, и обещала выплатить компенсацию. Однако юрист больницы заявил, что отчасти мужчина сам виноват в случившемся, поскольку он совершеннолетний и может отвечать за свои действия.
Вакансия мечты
Недавно мебельная компания MZ5 Group разместила вакансию «испытатель диванов» на сайте HeadHunter. Как говорится в объявлении, компания открыла эту позицию потому, что «испытывает диваны не только в собственных лабораториях, но и в условиях реальной жизни».
Соискателям обещают предоставить диван для работы, которая будет полностью осуществляться на дому. В качестве вариантов для «испытаний» предлагается проводить на диване не меньше десяти часов в сутки в различном положении, складывать и раскладывать его, а также смотреть телевизор. Помимо этого иногда соискателю нужно будет «выполнять творческие задания от работодателя».
Отмечается, что иногда придётся и поработать, так как компании важно знать об удобстве использования диванов в быту.
В разговоре с TJ представители MZ5 Group подтвердили достоверность вакансии и пояснили, что именно подразумевается под «творческими заданиями от работодателя».
«Все требования реальные. Творческие задания – это такие условия, которые приближают испытания дивана к реальной жизни – собрать дружескую тусовку дома с большим количеством гостей, которых надо где-то разместить, пролежать целый день на диване, как будто болеете», – рассказал представитель MZ5 Group.
От соискателей требуется высшее образование (желательно техническое), терпеливость, усидчивость. Плюсом будет склонность к малоподвижному образу жизни и стрессоустойчивость. Кроме того, необходимо иметь минимум одного друга и любить отдыхать на диване. Отдельной строкой подчёркивается, что к резюме нужно приложить свою фотографию на диване.
На вопрос о том, зачем для подобной работы нужно иметь высшее образование, в MZ5 Group ответили, что без высшего образования сотрудник не сможет заполнять отчёты и грамотно формулировать свои мысли.
Диван сотруднику предоставят безвозмездно, а самого испытателя оформят в штат компании на три месяца. Размер обещанного оклада составляет 73 тысячи рублей в месяц без учёта премий. Диван после тестирования можно будет оставить себе.
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