Звезды и Луну можно будет посмотреть в телескоп, но только онлайн

Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое общество проведут 14 Всемирную ночь тротуарной астрономии 3-4 апреля в формате онлайн-трансляции.

Как сообщает пресс-служба планетария, посмотреть трансляцию можно будет на YouTube-канале газеты «Областная».

В пятницу 3 апреля с 20:00 до 22:00, при условии ясной погоды, трансляция будет вестись через телескоп, направленный на Луну и установленный на крыше астрономической обсерватории Иркутского планетария в 130-м квартале. Члены ИРАО и сотрудники планетария будут комментировать наблюдаемые детали лунного рельефа. Если вечером 3 апреля погода будет пасмурной, акция переносится на то же время в субботу, 4 апреля.

– Из-за ограничительных мер в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции мы не можем провести «тротуарку» в привычном формате – когда любители астрономии выносят свои телескопы на улицы городов, сёл и деревень, и предлагают всем желающим наблюдать небесные объекты, – говорит председатель ИРАО, исполнительный директор Иркутского планетария Павел Никифоров. – Однако современные технологии позволяют нам провести трансляцию наблюдений и тем самым привлечь внимание к астрономии ещё большего числа людей.

Кроме того, акция будет использована в учебных целях: учащиеся нескольких школ Ангарска дистанционно получат задание, связанное с трансляцией, за выполнение которого смогут получить дополнительную оценку по предмету «Астрономия».

Когда эпидемиологическая ситуация нормализуется, Иркутский планетарий и ИРАО проведут Ночь тротуарной астрономии в оффлайн-формате. Её дата будет названа дополнительно.

Впервые иркутяне присоединились к Всемирной акции «Ночь тротуарной астрономии» в 2007 году по инициативе всемирно известного популяризатора астрономии Джона Добсона - он дважды (в 2002 и 2006 годах) посещал наш город. С тех пор Иркутск ни разу не пропускал Всемирную ночь тротуарной астрономии. В 2018 году к акции впервые присоединились Ангарск, Братск, Шелехов и Усть-Илимск, в 2019 году - Алзамай, Байкальск, Куйтун, Листвянка, Мамоны и Пивовариха.

Всемирная ночь тротуарной астрономии проводится ежегодно в первую четверть Луны после весеннего равноденствия. Именно в это время в Северном полушарии Земли Луна в этой фазе находится максимально высоко над горизонтом, что удобно для наблюдений.

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