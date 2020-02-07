Достояние республики

В канун нового, 2020 года указом президента Российской Федерации за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу орденом Александра Невского награжден академик РАН Михаил Александрович Грачев.

Этот орден является единственной наградой, существовавшей в наградных системах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Вручается он за особые заслуги перед государством и достаточно редко – с 2010 года кавалерами ордена стали всего 298 человек.

Имя академика Михаила Александровича Грачева хорошо известно не только в России, но и далеко за ее пределами. Он специалист в области биоорганической химии, физико-химической и молекулярной биологии. В течение 28 лет возглавлял Лимнологический институт СО РАН, а сейчас является главным научным сотрудником ставшего родным института, остается неутомимым генератором идей, энергичным и увлеченным человеком. Во всем его поддерживает верный соратник и жена Елена Валентиновна Лихошвай, заведующая отделом ультраструктуры клетки.

В 1961 году Михаил Александрович окончил Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности «химия». Трудовую деятельность начал с должности старшего лаборанта в Институте химии природных соединений Академии наук СССР в Москве. В 1965 году переехал в Новосибирск, где до 1984 года работал в Институте органической химии СО АН СССР в должностях старшего лаборанта, младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией. С 1984 по 1987 годы работал в должности заведующего лабораторией ультрамикробиохимии в Институте биоорганической химии. В 1987 году в составе группы научных сотрудников был направлен Сибирским отделением Академии наук в Иркутск для развития нового научного направления в Лимнологическом институте и назначен его директором. К началу 1990 года было возведено здание института в Иркутске, позволившее существенно увеличить площади и возможности для лабораторных исследований, в том числе гидрохимических, молекулярно-биологических, электронно-микроскопических.

С первых дней руководства институтом Михаил Александрович прекрасно понимал, что без современного научного оснащения лабораторий и современных подходов, в частности, молекулярно-биологических методов исследований, нельзя добиться больших успехов. Это было трудное время – разваливалась страна, полностью отсутствовало финансирования. Однако Грачеву удалось в кратчайшие сроки оснастить институт самой передовой лабораторной техникой. Внедренные им в практику современные высокоточные методы анализа понадобились для решения многих прикладных задач института.

Именно тогда им же была высказана идея использовать байкальскую воду в качестве питьевой. Она запатентована институтом, и сейчас этим патентом успешно пользуются организации, занимающиеся розливом глубинной байкальской воды.

В конце восьмидесятых годов по инициативе Михаила Александровича совместно с НТК «Эхо» (г. Петрозаводск) была начата разработка гидроакустического метода учета байкальского омуля как основного промыслового вида в озере.

В 1987 году во время массового падежа байкальской нерпы научным коллективом под руководством М. А. Грачева было доказано, что эпизоотия вызвана ранее не встречавшимся вариантом вируса чумы плотоядных, причём возможность заражения тюленей морбилливирусом доказана впервые в мире.

С приходом в институт Михаила Александровича расширились международные связи института, и к изучению Байкала были привлечены ученые из самых разных стран мира из самых передовых научных центров, специализирующихся по различным направлениям науки.

По инициативе и деятельном участии Михаила Александровича в 1990 году был создан Байкальский международный центр экологических исследований. Было проведено около 250 международных экспедиций, в которых работали свыше 1350 иностранных ученых из 36 стран.

Благодаря эффективному управлению М. А. Грачева Институт стал современным многопрофильным междисциплинарным научным учреждением. Под руководством ученого началось активное и успешное использование методов молекулярной биологии для исследования проблем, связанных с происхождением и эволюцией байкальских эндемиков.

В короткой статье невозможно перечислить всего сделанного Михаилом Александровичем за годы его научного пути! Но особое место в его биографии занимает деятельность, связанная с охраной озера Байкал. Именно по инициативе и проделанной работе председателя Сибирского отделения Академии наук СССР В. А. Коптюга и М. А. Грачева в 1996 году Байкал был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Разработку и формирование концепции Федерального закона «Об охране озера Байкал» также инициировал М. А. Грачев. Работа велась с 1990 по 1999 год. За десять лет было подготовлено более сорока редакций законопроекта.

М. А. Грачев – почетный гражданин Иркутской области. Это звание ему присвоено в 2013 году. Многогранная научная и организационная деятельность М. А. Грачева получила высокую оценку государства и научного сообщества: он лауреат Государственной премии СССР за создание первого в мире микроколоночного жидкостного хроматографа и внедрение его в производство (1985 г.), лауреат международной премии имени А. П. Карпинского (1998 г.), удостоен ордена Дружбы (1999 г.), ордена Почета (2008 г.) и премии губернатора Иркутской области (2003 г.). Награжден юбилейными медалями «В. А. Коптюг – великий ученый и патриот» (2011 г.) и «В память 350-летия Иркутска» (2011 г.), почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «Признание» (2012 г.), почетным знаком «Золотая сигма» (2016 г.).

Михаил Александрович – автор и соавтор более 230 научных работ, имеет шесть патентов на изобретения, под его руководством защищено тринадцать кандидатских диссертаций.

Следует добавить, что работы, выполняемые в Лимнологическом институте, направлены не только на мониторинг текущего состояния окружающей среды, но и на понимание механизмов функционирования живых организмов и природных систем, на создание новых практически ценных продуктов, включая лекарственные вещества и биоинспирированные материалы, а также на методические наработки по воспроизводству рыбных запасов.

Завтра наша страна в двадцать первый раз отметит День науки. Это великий праздник новаторских идей, открытий и знаний, подаренных нам учеными. Огромный вклад в сокровищницу мировой науки вносят и иркутские исследователи. Вам, великие умы, сегодня выражаем благодарность за бесценные знания, непрерывные опыты, достижения, которые делают нашу жизнь проще и понятнее. Желаем вам новых свершений, в науке достижений и, конечно же, мирового признания!

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