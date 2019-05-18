Давайте жить дружно!

С июня по сентябрь любой житель города может организовать киносеанс или детские игры во дворе. Для этого необходимо подать заявку. Как рассказала начальник отдела реализации общественных инициатив администрации Иркутска Анастасия Говорова, основная задача этих проектов – формирование дружественной атмосферы и установление добрососедских отношений.

– У современных детей много разных увлечений, но дворовые игры учат ребёнка общению со сверстниками, работе в команде. Во время игры дети не только соревнуются и веселятся, они развивают выносливость, быстроту реакций, координацию движений, – подчеркнула Анастасия Говорова. – Проект «Летний кинотеатр во дворах» – это культурный досуг для людей разных возрастов. Традиционно за лето мы проводим во дворах более пятидесяти кинопоказов. Это мультфильмы, советские и российские комедии, патриотические фильмы.

В проекте «Играющий двор» могут принять участие дети от 5 до 17 лет включительно. Заявку необходимо подать до 3 июня.

В проекте «Летний кинотеатр во дворах» могут принять участие все желающие. Заявки принимают до 7 июня.

Все заявки подаются ведущим специалистам по связям с общественностью МКУ «Город» по телефонам:

Свердловский округ – Толстиков Алексей Валерьевич, 8-902-762-55-64;

Правобережный округ – Емельянова Оксана Васильевна, 8-983-246-90-32;

Октябрьский округ – Рылова Екатерина Алексеевна, 8-950-006-18-68;

Ленинский округ – Сологуб Константин Витальевич, 8-964-751-10-30.

Для оформления заявки необходимо сообщить желаемую дату проведения мероприятия, адрес дворовой территории, возраст участников мероприятия, свои ФИО и контактные данные. Заявитель должен проживать на территории, где планируется мероприятие.

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