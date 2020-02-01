Полет с шестом

Основателю всемирно-известной иркутской школы по прыжкам с шестом, заслуженному тренеру СССР Юрию Волкову 1 февраля исполняется 80 лет.

К слову о личности

Иркутский спорт прославили многие выдающиеся чемпионы олимпийских игр, мира, Европы и страны. Но самым уникальным выдающимся событием, на мой взгляд, является рождение иркутской школы шестовиков и результаты ее учеников.

В качестве журналиста я побывал на многих крупнейших международных форумах, был свидетелем поистине космического взлета наших мастеров шеста. На моих глазах происходила захватывающая дуэль совсем еще юного Кости Волкова на Спартакиаде народов СССР – 79 с серебряным призером Олимпиады-76 финном Каллиомяки. Видел, как на Олимпиаде-80 Костя в одиночку героически сражался с лидерами мирового шеста. Редкое зрелище наблюдал на Дружбе-84 (альтернатива Олимпиаде в Лос-Анджелесе), где драматическую борьбу с набирающим звездную высоту Сергеем Бубкой из Донецка вели Костя и Александр Крупский.

Все ученики Юрия Николаевича, как правило, штучные люди. И в роли действующих спортсменов, и потом, когда наступили времена суровых жизненных реалий. Интересная деталь: Константин Волков и Александр Крупский возглавляли главное спортивное ведомство области, Павел Богатырев ныне заместитель министра спорта. Первый чемпион в истории новейшей России Денис Петушинский занимал пост заместителя губернатора, он президент региональной федерации легкой атлетики. Только великий тренер способен воспитать не одну личность, а несколько.

Иркутские «тарзаны»

Юрий заболел шестом после нашумевшего и популярного в 50-е годы фильма «Тарзан». Юного Волкова поразило, с какой ловкостью король джунглей с помощью бамбуковой палки летал через деревья. Юрий смастерил примитивный деревянный шест и стал сигать через все соседские заборы, изодрав не одни штаны. А однажды, придя на стадион, увидел парня, прыгающего с металлическим шестом через планку. Так он впервые познакомился с удивительно красивым, захватывающим дух, видом спорта. Условий никаких – ни сектора для прыжков, ни настоящих шестов, ни специалистов, но Волкова это не остановило, он упорно осваивал сложности полета и в 1964 году взлетел на пьедестал Спартакиады Сибири с завидным для того времени результатом 460 см. Способного парня заметили и пригласили в Донецк. В идеальных для занятий условиях талант сибиряка засверкал новыми гранями – он выиграл чемпионат Украины, пробился в призеры всесоюзных соревнований, выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Но в нем раскрылся еще один дар – тренера. Его дерзкое заявление «Мои ученики будут прыгать выше, чем я» очень скоро подтвердилось. Молодой наставник воспитал чемпионов страны и победителей международных состязаний среди юношей. И тут, в 1974 году, – звонок из Иркутска от друга спортивной юности, председателя дорожного Совета ДСО «Локомотив» Владимира Беломестных:

– Пора, Юра, возвращаться домой, будем возрождать прыжки с шестом.

– Какой же мне резон возвращаться на пустое место?

– Мы создадим такие условия, которые не снились никому. Вопросы обговорены на высшем уровне всех ветвей власти.

Спортивные чиновники Украины в шоке, вслед Волкову посыпались угрозы дисквалифицировать, запретить тренировать. Пошумели, пошумели и остыли. Куда денешься, если человек вернулся на малую родину. Многие специалисты, правда, недоумевали: в Иркутске развивать прыжки с шестом? Безумие! Ни тренировочной базы, ни крытого современного манежа, а на дворе 11 месяцев зима, остальное – лето. Но они плохо знали сибиряков, готовых горы свернуть ради замечательной идеи.

В Иркутске жили отчаянные оптимисты. Главным действующим лицом был председатель дорожного совета «Локомотив» Владимир Беломестных, нашедший полную поддержку в лице руководителей ведомства.

Начальник Восточно-Сибирской железной дороги Георгий Тетерский, человек слова и дела, убедил своего министра построить базу шестовиков. Тренировались и строили своими руками. Чудесный спортивный городок вырос в живописном местечке в пади Грязнуха, где воздух напоен ароматом хвои и берез. Скоро скептики, утверждавшие, что в Иркутске прыжки с шестом – сказка, получили по носу. Владимир Сергиенко сотворил чудо- сенсацию, прыгнув в бронзовые призеры зимнего чемпионата Европы.

Будущих чемпионов Юрий Николаевич с помощниками искал по всему городу. Сергиенко пришел из лыж. Крепкий, здоровый малый, он понятия не имел о шесте, как и будущий чемпион континента Александр Крупский, которого Волков приметил в массе бегунов.

Не счесть, сколько таких способных мальчишек прошли через ДЮСШ олимпийского резерва, которую возглавляла супруга тренера Зоя Степановна Волкова. Вдумчивый созидатель и воспитатель, она своей спокойной уверенностью вселяла в новичков оптимизм. Первые воспитанники – вообще гордость Волковых, они высоко несли флаг школы. Валера Калиниченко, Паша Богатырев, Витя Соболев побеждали на крупнейших турнирах. Но всех превзошел Костя Волков.

Вот уж кого Волковы нигде не искали, так своего сына. Тот с малолетства сопровождал отца на тренировки, считая лучшей «игрушкой» шест. В пять лет уже прыгал через планку, от и до изучив творческую лабораторию отца.

«С точки зрения физиологии он был отнюдь не вундеркинд, его даже от школьных уроков физкультуры по состоянию здоровья освободили. К счастью, не от прыжков. Костя, до крови стирая пальцы рук, до автоматизма довел технику прыжка. Наблюдая за ним, я понял: ему покорна заоблачная высота».

Этот комментарий принадлежит заслуженному тренеру России, профессору человеческих душ Владимиру Соловьеву, сподвижнику Юрия Волкова. Через его руки прошли десятки выдающихся мастеров, в будущее которых верили далеко не все, кроме Владимира Николаевича, предрекавшего дальнейшую судьбу учеников одной фразой: «перспективный спортсмен».

Фантастика!

В 1978 году Костя установил юношеский рекорд России (5 метров 30 см), а спустя год выиграл Спартакиаду народов СССР. Александр Крупский поддержал имидж сибирской школы, поделив 5-6 места.

В поисках разгадки сибирского феномена на берега Ангары зачастили не только советские специалисты, но и зарубежные. Пожаловал даже швейцарец Томас Келлер, очень влиятельный человек в МОК, в свое время воинствующе настроенный против Олимпиады в Москве. Познакомившись с базой шестовиков и тренировочным процессом, он долго стоял в задумчивости, не веря глазам своим. Наконец произнес восхищенно:

– Фантастика! Теперь меня никто не переубедит – я увидел школу выдающихся мастеров шеста. И главная фигура – тренер Волков.

Тут же Юрию Николаевичу сделали заманчивое предложение: поработать в ГДР. Обком партии не возражал: «побратимы, как никак». «Зарубил» председатель спорткомитета СССР Сергей Павлов: «Еще не хватало, чтобы немцы нас в шесте обыгрывали».

На Олимпиаде-80 поляк Козакевич творил чудеса, покоряя в Лужниках высоты с первых попыток. Сломались все, в том числе хвалёные рекордсмены мира французы Виньерон и Увион. И только Волков не дрогнул, до конца боролся. Готовясь к последнему прыжку, сибиряк поднял вверх руку, прося у стотысячной аудитории тишины. Лужники замерли. А через доли секунд взорвались овациями. После прыжка, равного полету, планка не шелохнулась. Но следующая высота 575 см Косте не покорились. Победил Козакевич, потом признавшийся:

– Я перекрестился, когда Волков не справился с высотой. Если бы он взял, неизвестно чем бы борьба завершилась.

Эта серебряная медаль – первая олимпийская в истории советских шестовиков. Для Кости триумфальным оказалось лето 1981 года – он победил во всех крупнейших международных турнирах: Кубке мира, чемпионате Европы, Всемирной универсиаде. По итогам сезона мировые СМИ включили Волкова в десятку лучших атлетов планеты. Уникальный и единственный случай в истории иркутского спорта. Спортивные подвиги оценены народом – 20-летний студент института инженеров железнодорожного транспорта Константин Юрьевич Волков избран депутатом Верховного Совета РСФСР. Слава и огромное бремя ответственности.

Его звездная спортивная карьера фактически прервалась после большого успеха на международных соревнованиях «Дружба-84», где собралась великая компания – Козакевич, Увион, новоиспеченный чемпион и рекордсмен мира, молодой донецкий прыгун Сергей Бубка, от которого, естественно, ждут новых свершений. Но не ему суждено было заказывать музыку. На глазах стотысячной аудитории и удивленной журналистской братии Сергей трижды сбил планку на высоте 580 см. А Костя, оставшийся в секторе с планкой, покорил высоту. Бубка – второй. Крупский – третий. Богатырев – пятый.

Грандиозный успех иркутской школы. Но её создатель не принимает поздравления – Юрий Николаевич на этом празднике оказался лишним. Он чуть раньше покинул Иркутск, уехав вначале на Украину, потом в Краснодар, а оттуда в Мексику, где тренировал шестовиков национальной сборной. Вот только учеников иркутского масштаба у него не было. Не выдержав борьбы с ветряными мельницами, в расцвете сил покинул большой спорт и 26-летний Костя Волков. Бубка стал непобедимым….

Константин Юрьевич Волков, Матвей Волков



Подарок от внука

Cпустя годы Волков-старший вернулся в Иркутск. Практически к пепелищу. Ломать – не строить. Школу потихоньку восстановили, не без усилий Кости Волкова, решившего продолжить семейные тренерские традиции. У него неплохо получилось, появились дерзкие воспитанники, громко заявившие о себе в стране и за рубежом. Но вот какая удивительная история: на первые роли вышел представитель третьей династии Волковых внук Юрия Николаевича – Матвей. Он буквально за руку тащил папу Костю на стадион и заставлял учить прыжкам с шестом. С именем Матвея российский шест связывает большие олимпийские надежды. Это не аванс, а реальность, Матвей – самый перспективный молодой шестовик в стране, чемпион республики среди юношей. Преодолевает планку на высоте 515 см. В 15 лет так высоко не прыгал даже его легендарный папа. Каждая его победа – лучший подарок знаменитому деду, мечтающему о возрождении славных традиций своего детища.

Будь здоров, юбиляр! Счастья и оптимизма!

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