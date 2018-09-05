Любовь к природе как наследство

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1 сентября Семёну Климовичу Устинову исполнилось бы 85 лет – до почтенного юбилея он не дожил не так уж много. Его имя не звучало в ряду выдающихся иркутских писателей, зато кто-то умудрился окрестить его «сибирским Пришвиным». С одной стороны, лестно, но на обратной стороне подобных «ярлыков», пусть и мелким шрифтом, всегда написано слово «вторичность». Устинов вторичностью не страдал, он – биолог-охотовед – шёл своим путём, отмечая его вешками заметок о природе. Сотрудничая с детским журналом «Сибирячок» под «псевдонимом» лешего Кеши (придумка Марка Сергеева), Семён Климович старался передать юным читателям свою любовь к природе, стремление познать её сокровенные тайны, учил бережному отношению ко всем проявлениям земной жизни. В одном из интервью Устинов говорил:
– Этот дух покорительства так я не люблю: «Покорители спустились с Джомолунгмы!» Да какие вы покорители? Вы благодарите создателя, что он показал вам всю эту красотень! А они думают, что природа бездонна – черпай, хватай... Мне кажется, это падение на уровне общества. Зачем в лесу муравьёв топтать, зачем горе-охотники стреляют дятлов? Это стремление к разрушительству начало развиваться в нас ещё в советский период и сейчас только усиливается... Мне кажется, до какого-то момента так и будет, но до маразма не дойдёт, всему есть предел. Я часто общаюсь с ребятишками, и вот, бывает, сидит их человек 20, а у трёх-четырёх глазки горят. Значит, всё понимают. Значит, надежда есть...
Семён Климович в детстве любил читать о путешествиях, о жизни диких животных. Бианки, Пришвин, Арсеньев – их книги повлияли на вектор судьбы учёного-эколога. А школьная проба пера – сочинение «Осень в лесу» – принесла первое место на республиканском конкурсе в Улан-Удэ.
Родился будущий учёный и писатель 1 сентября 1933 г. в селе Унэгэтэй Заиграевского района Бурятии в семье крестьян-старообрядцев. Любовь к природе и способность к её пониманию, как неоднократно отмечал Семён Климович, досталась ему по наследству. В 1956 г. он окончил охотоведческий факультет Иркутского сельскохозяйственного института. Первым местом работы стал Баргузинский природный заповедник (1956–1960 гг.), там Устинов занялся научной работой. Окончив аспирантуру Московской ветеринарной академии, защитил кандидатскую диссертацию в области биологии по теме «Экология и промысел кабарги». Диссертация Устинова была признана специалистами лучшим трудом по изучению этого животного.
Своему призванию Семён Климович был верен более шести десятилетий, опубликовав свыше 400 научных и познавательных статей, издав 18 книг, и если бы медалью «Ветеран труда» могли награждать несколько раз, быть бы ему, пожалуй, трижды ветераном. Впрочем, признания заслуг и так хватало: большая медаль Советского комитета защиты мира (1987 г.), почётные знаки «За охрану природы России» и «За заслуги в заповедном деле», звания заслуженного эколога РФ, заслуженного работника охотничьего хозяйства России, статус почётного члена Всероссийского общества охраны природы и т.д., и т.п.
Год назад библиотеке в Утулике было присвоено имя члена Союза писателей России, учёного, эколога, просветителя Семёна Климовича Устинова, а недавно на её стене появилась и мемориальная доска. В эти дни в Иркутске, в краеведческом музее проходит выставка «Профессор тайги», посвящённая 85летию С.К. Устинова. Но важнее всего, что остались книги; в них главное наследство замечательного человека – любовь к природе.
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