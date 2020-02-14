Как мы БАМ встречали

Это далеко не стандартное воспоминание о «стройке века», потому что пишет их не стройотрядовец, и не делегат XVII съезда ВЛКСМ, что на поезде прибывали на станцию Лена в мае 1974 года. А пишет рядовой в то время комсомолец, бывший штурман Ленского объединенного речного пароходства…

Начало навигации. Наш сухогруз стоял на рейде в районе пассажирского речного вокзала. Ожидали погрузку.

День прелестный. Делать нечего – теплоход сверкает после зимы краской и лаком. Это потом мы будем чумазыми, когда уголь да топливо повозим, железобетон да песок. А тогда…

Первый рейс.

И тут с берега раздаются звуки духового оркестра! Да так бравурно и красиво. И сильно неожиданно: вроде праздник – 1 Мая – был вчера? Откуда сегодня? Может, мы проспали и торжества продолжились?!

Как и было сказано – делать нам было нечего. Поэтому штурман Хохряков и его верный рулевой спустили катер на воду, кликнули еще свободных от вахты и рванули на звуки вальса. Представляете – рабочий день, и вальс на берегу!

Кто был в Осетрово, тот знает, что напротив речного вокзала есть железнодорожный. И вот там был сумасшедший праздник! Знамена, транспаранты, народу – тыща! И какой-то разукрашенный поезд. Мы тут же узнали, что это комсомольцы со съезда прибыли строить железную дорогу на Восток – БАМ.

Наш доблестный экипаж (все в форме, при параде и погонах) плавно влился в праздничную толпу. Надо отметить, что начальник порта Осетрово тоже погонами сверкал. Но на трибуне. А мы в толпе! Кто был ближе к народу? Конечно, мы! Комсомольцы речного флота с комсомольцами со всей страны. Голова кругом! И в основном потому, что мы таких красивых барышень в Усть-Куте и не видывали! Все в форме особой, со значками, веселые. Правда, слегка потрепанные дорогой. Это же вам не до Иркутска двое суток. Это через всю страну. Без душа и прочего комфорта.

И вот у моряков родилась коллективная мысль – позвать комсомолок к нам на борт. У нас и камбуз отличный – кок варит как Бог. И душ есть. И кают-компания с телевизором. Да и кают полно….

Все совершилось быстро. Ну, какая девушка откажется от комфорта?

Двумя рейсам мы переправили гостей на борт теплохода. По пути прикупили вина. Тогда Усть-Кут блистал тем, что на полках стояло порядка трех десятков самых различных крепленых напитков – сам считал! Мы быстренько закупили красненькое, фрукты, конфеты – в общем, набор джентльмена по высшему разряду.

Наш капитан, оказывается, в отличие от нас, газеты читал и про праздник все знал! Он сконфуженно поприветствовал делегацию БАМа и поехал домой – погрузку судна опять отложили. На наше счастье.

В общем, пока команда накрывала стол в кают-компании, девушки чистились в душевой, повизгивая от восторга. Кто-то в рубке любовался Леной, ожидая очереди, кого-то утащили в машинное отделение – похвастаться мощными движками. В общем, каждому нашлось дело.

О политике не говорили.

Потом было веселое застолье. Девчонки, как сейчас их помню, были из Молдавии, Чувашии, Москвы и Ростова.

Действительно, посидели хорошо и душевно. Комсомолки пели и квартетом, и по одной. Мы скромно молчали. Потому что могли или орать, или петь матом.

Когда поели-попили, возникла невольная пауза – идти ли на палубу танцевать (вспомнили А. Пахмутову с ее девчонками на палубе) или разбрестись кто куда.

И тут закряхтела внутренняя связь, и наш старпом испортил все и всем:

– Господа, экипаж! На брашпиль и на руль. Идем на погрузку!

Вот если бы этой команды не было, я бы, наверное, и не запомнил день прибытия комсомольского поезда на станцию Лена и начало БАМа – такой праздник испортил!

Мы спешно отправили гостей на берег, а сами принялись таскать тросы, канаты и прочую палубную приблуду, очищая бункер под груз.

А потом была навигация. Мы возили разное железо на Киренск для БАМа.

Потом я ушел служить на флот, а мой экипаж получал бамовские медали.

Но это было потом…

А праздник тот остался на всю жизнь. Веселым и бесшабашным.

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