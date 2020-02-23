Минздрав рекомендует: кому и сколько спортом заниматься 





Министерство здравоохранения России выпустило официальные рекомендации по занятиям спортом, пишет "РГ" . В их подготовке принимали участие специалисты Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины.

Пожилым людям полезны силовые тренировки, чтобы избежать возрастной астении

Здоровым людям рекомендуется заниматься физическими упражнениями не менее 4-5 раз в неделю по 20-60 минут, говорится в документе. На аэробную активность (бег трусцой, быстрая ходьба, плавание, лыжи, велосипед) следует тратить 150 минут в неделю. Но необходимы и интенсивные физические нагрузки, например, силовые упражнения - 75 минут в неделю. Врачи рекомендуют начинать с невысокой нагрузки и затем постепенно ее наращивать.

При занятиях спортом необходимо учитывать состояние здоровья человека в данный момент, уровень физической подготовки и образ жизни, подчеркивается в рекомендациях.

Если имеются проблемы со здоровьем, предрасположенность к каким-либо заболеваниям, необходимо перед началом регулярных занятий пройти медицинское обследование.

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