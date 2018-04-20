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Желание чудес
Современная притча для детей   
20 Апреля 2018 г.
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manky

Одному человеку очень хотелось стать могущественным. Прослышав, что высоко в горах есть мудрец, который может творить чудеса, он отправился к нему. Готовил ему пищу, укутывал ноги и делал всё, что полагается в таких случаях. Старик был очень добр и приветлив, но когда его расспрашивали о чудесах, неизменно повторял одно:

— Я простой человек и не знаю никаких чудес.

Но хитрец думал так: «Вот верный признак мудреца. Так может сказать только тот, кто знает. Тот же, кто заявляет о себе, как о знающем, ничего не стоит».

Прошло время. Человек не уходил. День и ночь он прислуживал мудрецу, надеясь выудить у него тайну. Однажды ночью человек взялся массировать старику ноги, расспрашивая его о чудесах. Вскоре старик захотел спать и сказал:

— Достаточно. Прекрати!

Но хитрец сказал ему:

— Я не прекращу до тех пор, пока Вы не откроете мне тайну о том, как творить чудеса!

— Хорошо, — сказал мудрец, — будь по-твоему! Я дам тебе очень могущественное заклинание. Ты должен произнести его девять раз после того, как задумаешь желание. Это очень могущественное заклинание! Поэтому любое твоё желание сбудется.

Получив то, о чём мечтал, молодой человек очень обрадовался и начал собирать свои вещи. А мудрец говорит ему:

— Но не спеши, есть одно условие.

— Что ещё за условие? — спросил тот.

— Чтобы сбылось твоё желание, ты должен полностью сконцентрироваться на нём в тишине. И, самое главное, ты не должен думать о жёлтой обезьяне!

— О, это не проблема! — сказал тот. — Я никогда не думал ни о каких обезьянах.

И он ушёл. Ещё по пути домой ему начали мерещиться какие-то рожицы. Но он спешил и не обращал на это особого внимания. Ему не терпелось поскорее сесть в тишине и загадать желание.

Когда он подошёл к своему дому, ему показалось, что изо всех окон на него смотрят обезьяны. «Что за наваждение?» — подумал он. Но это было только начало! Как только он сел, загадал желание и произнёс заклинание, тут-то всё и началось. Обезьяны окружили его. Они кричали, строили рожицы, дёргали его за одежду. Это было невыносимо!

К утру он уже и не мечтал ни о каких чудесах. Единственным его желанием было уснуть. Но тщетно! Обезьяны повсюду преследовали его.

К вечеру следующего дня еле живой, молодой человек добрался до хижины старца. Тот ждал его.

— Что? Беспокоили обезьяны? — спросил мудрец, улыбаясь.

— Не время смеяться. Разве это смешно? — ответил горе-ученик. — Беспокоили ли меня обезьяны? Вы старый человек и Вам не стыдно так шутить? Я принял Вас, как своего учителя, а Вы? Я чуть с ума не сошёл! Возьмите Ваше заклинание назад и освободите моё сознание. Вместо того чтобы научить меня чудесам, Вы развили во мне сознание обезьяны.

Мудрец, мягко улыбаясь, сказал:

— Ты сам виноват. Я же предупреждал тебя, что не знаю никаких чудес. Кроме того, я хотел показать тебе, насколько неразвит и порабощён твой ум. И тебе, прежде всего, следует заняться его развитием.

Источник: pritchi.ru

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