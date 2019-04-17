В поиске учителя





«Пора моего ангелочка определить в школу», — подумал ангел.

Взял он его, и влетели они прямо из открытого окошечка в огромное здание.

«Надо выбрать учителя от Сердца и с ангельским терпением, ибо ангелочек мой ещё вовсе не ангел, он неугомонный шалун со строптивым характером...»

Заглянул он на урок к одному учителю и ужаснулся — тот кричал на ученика и ругал его:

— Я бы сбросил тебя, такого бессердечного, с пятого этажа... Вон из класса!

«Жестокий... Не от Сердца он...»

В другой классной комнате учительница сидела перед учениками, положив ногу на ногу, и любовалась своими ногтями, на каждом из которых умело было нарисовано маленькое сердечко. Но она в то же время зорко следила за учениками, выполнявшими контрольную работу, и павлиньим криком пресекала всякую попытку списывания друг у друга.

«Ханжа... Не от Сердца она...»

В следующем классе ученик записывал на доске предложение, которое диктовал ему учитель: «Самого главного глазами не увидишь — зорко только Сердце».

Ученик ошибся и написал «Серце». Учитель разозлился:

— Сколько раз тебе объяснять... Дай дневник... Два! Ученик заплакал.

«Невежда... Не от Сердца он...»

Заглянул ангел в следующий класс — там учитель вёл урок математики.

— Сосчитайте, сколько раз постучит Сердце в течение суток, если за одну минуту оно стучит 56 раз...

Один ученик, не считая, сразу выкрикнул:

— 80 640 раз... А в неделю — 564 480 раз... А в месяц... А в год...

Дети ахнули. А учитель грубо прервал ученика:

— Как ты смеешь выкрикивать с места, да ещё без моего разрешения...

«Грубиян... Не от Сердца он...»

Следующий класс жужжал, как улей: учитель и ученики терпеливо и любовно собирали знания, помогая друг другу. Голос и забота учителя сливались в единую музыку и радость познания.

«Вот учитель от Сердца и с ангельским терпением...» — подумал ангел и сказал своему ангелочку:

— Будешь учиться у него. Внимай каждому слову учителя.

Улетая из школы, ангел грустно подумал: «Все поминают Сердце, но жить Сердцем не хотят... Нужно вывести всех «сердечных» фигляров, чтобы они не причиняли боль и не калечили сердца своих учеников».

Но ангел не знал, как это сделать.

Источник: pritchi.ru

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