Удача — это труд

— Учитель, — спросил ученик, — какова роль случая, удачи в успехе?

— А что ты понимаешь под случаем или удачей? — Учитель вопросительно склонил голову.

Ученик задумался на минуту:

— Ну, случай — это когда, например, я обращаюсь к клиенту, и оказывается, что у него как раз закончился товар, такой же, как продаю я, а постоянный поставщик почему-то не может срочно привезти, и в результате я получаю нового клиента, а удача... ну, например, я иду в гости и там знакомлюсь с человеком, который принимает решения о покупке в предприятии, к которому я давно искал подход.

— Может быть, ты замечал, а может быть, и нет, — сказал Учитель, — но те, кого ты считаешь удачливыми, просто больше других работают. Они чаще обращаются к тому, кого хотят видеть своим клиентом, чаще ходят туда, где есть вероятность встретить нужного им человека.

— Ты хочешь сказать, что это только вероятность? — удивился ученик.

— Не только, — нахмурился Учитель, — в первую очередь, это — труд.

В общем-то — предельно простая идея. Наверное, мы не включили бы эту историю в сборник, если бы она не была записана в абсолютно всех найденных нами тетрадях учеников.

Источник: pritchi.ru

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