Поймал человек однажды ежа и поместил его в замок. Там ежа содержали в полном довольстве, ухаживали за ним, обходились с ним вежливо.

Так ёж прожил в замке значительное время. И вот его спрашивают:

— Ну, ёж, как ты себя чувствуешь? Хорошо ли тебе? Что желательно твоему сердцу?

А ёж в ответ:

— Ничего мне не надо, кроме одного: возвратите меня под мой куст!

Источник: pritchi.ru

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