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Суд обезьяны
Корейская притча   
25 Марта 2019 г.
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martishka brazza

Как-то раз лиса и собака нашли кусок мяса и стали спорить, кому он должен принадлежать. Спорили, спорили, ни к чему не пришли и обратились к обезьяне, которая считалась мудрейшей среди зверей, чтобы она их рассудила. Обезьяна внимательно выслушала их и сказала:

— Так как вы оба нашли мясо одновременно, я разделю его между вами и дам каждому равную часть.

Обезьяна на глазок разрезала мясо на два куска и положила их на весы. Конечно, один кусок оказался тяжелее. Обезьяна откусила от него немного и опять положила на весы. Теперь тяжелее оказался другой кусок. Обезьяна откусила кусок от него и стала взвешивать снова. Опять оказался тяжелее первый кусок, и опять обезьяна от него откусила. Так она кусочек за кусочком съела всё мясо, пока на весах не осталось ничего. Лиса и собака ушли ни с чем.

Источник: pritchi.ru

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