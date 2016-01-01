Студент и нищий

Студент буддийского института входил в ворота дацана вместе со своим Учителем. Думая о чём-то своём, он не заметил нищего, который просил милостыню, и прошёл мимо, даже не взглянув в его сторону.

— Ты не дал этому нищему даже копейку, которая, возможно, помогла бы ему не умереть завтра от голодной смерти! Какой ты бездушный человек! — укорил его Учитель.

Эти слова сильно подействовали на студента. Входя в ворота дацана на следующий день, он быстро достал мелкие деньги и отдал их нищему.

Учитель тут же возмутился:

— Что ты делаешь? Ведь у тебя крошечная студенческая стипендия! А этот попрошайка-тунеядец сразу же пропьёт твои деньги, да ещё будет насмехаться над тобой! Нельзя быть таким наивным!

Студент совсем растерялся и попросил Учителя разъяснить, почему его замечания столь противоречивы. Учитель ответил:

— Вчера я искусственно вызвал в тебе угрызения совести. Сегодня ты подал этому нищему, потому что побоялся вторично услышать моё осуждение. А какова твоя собственная позиция в этой ситуации?

Источник: pritchi.ru

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