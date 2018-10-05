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Случайный горох
|Современная притча
|05 Октября 2018 г.
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В сад, где рос горох, пришёл человек, нарвал себе спелых стручков и отправился в путь. По дороге он обгладывал сорванные стручки, но один стручок у него просто выпал из кармана так, что он даже не заметил.
Выпавший стручок удачно попал в землю, но из него смогла прорасти только одна горошина. Росток был полон сил, радовался солнцу и дождю, противостоял ветру, и был готов преодолеть любые трудности. Он быстро рос, заполняя собой всё вокруг, и казалось, дотянется до самого солнца, но это не могло нравиться диким травам, что тоже росли у дороги.
Горох и сам видел своё отличие от прочих диких трав и свою исключительную силу, и это придавало ему гордости. Но дикие травы сказали ему:
— Мы были здесь до тебя и знаем страшную правду о твоём происхождении: здесь проходил человек — твой создатель — он нёс подобных тебе в кармане и убивал их, а тебя он убить не успел, и ты упал, нам на погибель. Ты бескультурный, наглый и жестокий сорняк, появившийся по недосмотру создателя. Ты заслоняешь нам солнце, теснишь и душишь нас, заставляя страдать.
Горох был очень огорчён их словами, он ответил им:
— Я не хотел причинять вам зла, я только радовался жизни и тянулся к солнцу.
Но травы сказали ему:
— Ты был эгоистом по своей природе, и потому твой создатель не хотел твоей жизни. Если у тебя есть хоть капля совести, то ты не будешь дожидаться его возвращения, а сам исполнишь его волю. Это будет справедливо.
Горох был гордый и верил в справедливость, а потому высох, замученный своей собственной совестью.
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