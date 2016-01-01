Однажды Мастер спросил учёного, пришедшего к нему за наставлениями:

— Что ты хочешь найти?

— Жизнь, — ответил тот.

— Если хочешь жить, слова должны умереть.

Когда Мастера спросили, что это значит, он ответил:

— Человек несчастен и одинок, потому что живёт в мире слов. Он питается словами, довольствуется словами, вместо реальной пищи. Но меню не накормит, а формула напитка не утолит жажду.

Источник: pritchi.ru

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