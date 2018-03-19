Скупость обходится дороже

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Восточная притча   
19 Марта 2018 г.
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monety

Перед судьёй стоял человек, обличённый во взятках. Судья предложил обвиняемому на выбор три наказания: либо заплатить сто туманов, либо пятьдесят палочных ударов, либо съесть 3 фунта сырого лука. Осуждённый был жаден и решил, что лучше всего есть лук. Съев два фунта, он уже не мог больше смотреть на эти дары природы.

— О высокий суд, — взмолился он, — отмени луковицы, пусть лучше будут палочные удары.

Про себя он подумал, что этим сэкономит деньги.

Его раздели и положили на скамью. При каждом ударе он вопил что было мочи, а на десятом взмолился, чтобы ему позволили заплатить сто туманов.

Так, желая сэкономить деньги, он получил вместо одного — три наказания.

Источник: pritchi.ru

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