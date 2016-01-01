Шесть невест короля

Король всегда считал, что судить о людях надо не по словам, а по поступкам. Он очень любил своё королевство и, когда пришло время жениться, не захотел выписывать заморских принцесс, а решил выбрать какую-нибудь из девиц своего королевства.

На этот предмет король составил объявление, в котором приглашал записываться в невесты всех девушек и вдов от шестнадцати до двадцати пяти лет. То-то поднялось волнение. Толстухи старались похудеть, худые — потолстеть, и те, кому было далеко за сорок, вставляли зубы, чтобы ко дню смотрин казаться свежими и привлекательными.

Король заранее решил пригласить тех, кто не запишется в этот список, потому что это девушки скромные и не польстились стать королевою.

Не записавшихся в невесты оказалось всего только шестеро: одна вдова — Женевьева и пять девиц — Арманда, Катерина, Жанна, Сусанна и Николь. Они не были ни горбаты, ни хромы и были отменны по всем статьям. И все они королю понравились, но он решил у них расспросить, почему каждая из них отказалась записаться в список невест.

Женевьева сказала, что уже была несколько раз замужем. И как бы ни были различны мужья, после краткого периода наслаждения наступала привычка, скука и отвращение. «Я очень устала и уже не могу ничего чувствовать, поэтому позвольте мне удалиться в монастырь». Король её отпустил.

Арманда надменно проговорила, что это её отец должен был стать королём. И чуть было не заколола короля длинным кинжалом. Её отправили домой.

Катерина объяснила, что у неё уже есть жених Петруша и она его очень любит. Король повелел выделить им к свадьбе новый дом.

Жанна была как глупенький ребёнок и сказала, что очень боится короля. Её отправили в богадельню.

Сусанна ничего не говорила, а только царапалась и кусалась. Её отправили лечиться.

Вошла Николь. И сказала, что выходить замуж надо на всю жизнь. И выходить замуж наобум за человека, которого никогда не видела, не хотелось.

Королю такая речь понравилась. Он предложил ей пожить во дворце и получше с ним познакомиться. Так они узнали друг друга, а узнавши, полюбили, а полюбив, поженились.

И тогда король сказал:

— Я всегда считал, что надо судить людей по их поступкам, а оказывается — это неправильно, потому что одни и те же поступки могут быть вызваны совершенно разными причинами.

Источник: pritchi.ru

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