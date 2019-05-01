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Семь-Я?
Христианская притча   
01 Мая 2019 г.
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Шло сокращение штатов среди слов. Увереннее всего чувствовали себя: Богатство, Нищета, Жизнь, Смерть. Не видели оснований для беспокойства и иностранные гости.

Заметно нервничали слова: Копейка, Взаимопомощь, Бескорыстие, Патриотизм... А сократить решили слово... Семья, потому что оно давно уже, за редким исключением, не соответствует своему значению.

И правда: во многих ли семьях мы видим по семь человек? Одно утешение: с приказом решили не спешить, на тот случай, что либо люди одумаются, либо подберут для семьи новое, более подходящее по сути слово.

Источник: pritchi.ru

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