Секрет счастья

Однажды, кто-то сказал лилии, что она красива. Лилия ощутила себя очень счастливой, и решила, что надо и остальные цветы научить быть красивыми и тогда они тоже будут счастливы.

Она рассказывала другим цветам секрет собственной красоты, а раз она смогла, то и у других цветов тоже получиться. Поведала всем, что для идеальной красоты необходим полив трижды в неделю, средняя температура двадцать градусов и часто рыхлить землю.

Много секретов раскрыла лилия, все цветы повторяли точь-в-точь, как она им рассказала, и какие-то из них и правда стали более красивыми, чувствовали себя лучше, а у других начали гнить корни, гореть листья и состояние их ухудшалось, и они гибли. Но лилия твердила, что они просто не желают становиться красивее и не выполняют всех её правил.

Источник: pritchi.ru

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