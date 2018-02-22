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Результат безбожной проповеди
Историческая притча   
22 Февраля 2018 г.
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krestyane

Жил в начале XIX века в Воронежской губернии барин Иван Костомаров. Был он поклонником французской литературы XVIII века и старался прививать эти вольнодумные мысли своей семье и своим крепостным.

И вот однажды поехал он куда-то с большой суммой денег и был убит и ограблен своим кучером и его другом. Всё было обставлено, как несчастный случай, и полиция не долго заботилась о раскрытии причин смерти.

Но через пять лет кучер Савелий Иванов попросил священника ударить в колокол в часовне возле могилы барина и прилюдно признался в содеянном. На допросах он рассказал:

— Искусил нас барин. Бывало начнёт всем рассказывать, что Бога нет, что на том свете ничего не будет, что только дураки боятся божьего наказания. Совести, мол, тоже нет, и всё это выдумки попов. Вот мы и подумали, может барин и прав. И если на том свете ничего плохого не будет, то можно и здесь делать всё, что захотим.

— А почему же решил признаться? — спросили его на допросе.

— Как ни говорил нам барин, а совесть всё-таки замучила. И совесть есть, и ад есть. И я сейчас в нём живу. И чтобы от ада уйти, решил повиниться.

Источник: pritchi.ru

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