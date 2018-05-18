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Решение шахмат
|Историческая притча
|18 Мая 2018 г.
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Однажды Хосе Рауль Капабланка участвовал в турнире в Германии, когда к нему подошёл мужчина. Решив, что ему нужен всего лишь автограф, Капабланка потянулся за ручкой, но тут мужчина сделал поразительное заявление:
— Я решил шахматы!
Капабланка стал благоразумно отступать, на случай если мужчина был столь же опасен, сколь и безумен, но он продолжил:
— Спорим на 50 марок, что, если вы пойдёте со мной в мой гостиничный номер, я смогу это доказать.
Что же, 50 марок есть 50 марок, так что чемпион решил быть снисходительным, и проводил мужчину к его номеру.
Оказавшись в номере, он уселся за шахматную доску.
— Я всё понял, белые ставят мат на 12 ходу независимо ни от чего!
Капабланка играл чёрными возможно чересчур осторожно, но обнаружил, к своему ужасу, что белые фигуры координируются как-то странно, и что он получил мат на 12 ходу! Он попробовал снова, разыграв на этот раз совершенно иной дебют, из которого в принципе невозможно было попасть в такое положение, но после серии очень странно выглядящих ходов, он снова обнаружил своего короля окружённым, и мат должен был прийтись на 12 ход. Он попросил мужчину подождать, а сам сбегал вниз и позвал Эммануэля Ласкера, который был чемпионом мира до него. Ласкер был настроен крайне скептично, но согласился хотя бы прийти и сыграть. По пути они наткнулись на Алёхина, который был текущим чемпионом мира, и вот все они трое вернулись в тот номер.
Ласкер не рисковал, но играл настолько осторожно, насколько это вообще возможно, и тем не менее, после причудливой, бессмысленно выглядящей серии манёвров, обнаружил себя зажатым в матовой сети, из которой не было выхода. Алёхин тоже попробовал, но опять же не преуспел.
Это был какой-то кошмар! Вот они — лучшие игроки в мире, люди, посвятившие все свои жизни игре, — и вот теперь все кончено! Турниры, состязания, всё — шахматы решены, белые побеждают!
Узнав об этой истории, один из друзей Капабланки спросил его:
— Погодите минутку, я никогда ни о чём таком не слышал! И что случилось дальше?
— Как что? Мы его убили, конечно!
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