Приносящий несчастье

Дурная слава шла в Дели про одного человека. Люди говорили: «Натощак увидишь его — так и знай, весь день голодным останешься». И до того сердились на него горожане, что и после полдника встретят — отвернутся.

Мало-помалу дошло это и до падишаха. Захотел он проверить, правдива ли молва. Велел позвать того человека во дворец и оставил его ночевать под своей крышей. Наутро, встав с постели, первым делом Акбар пошёл поглядеть на того человека, а потом занялся своими делами.

В полдень сел падишах за стол, и вдруг ему в тарелку с потолка свалилась ящерица. Падишах не стал есть осквернённую еду и встал из-за стола. Теперь он поверил, что человек этот наверняка великий грешник. «Я только взглянул на него, и вот — весь день ничего не ел. Негоже такому грешнику на земле оставаться», — подумал падишах и дал приказ повесить человека.

Стражники повели его на виселицу. Слух о казни сразу же разнёсся по городу и дошёл до Бирбала. Не мог он допустить, чтоб казнили безвинного. Догнал его Бирбал на полпути к виселице и сказал тихонько:

— Братец, не бойся, я не допущу, чтоб тебя повесили. Только запомни, что скажу. Когда под виселицей стражники спросят, какое твоё последнее желание, ты отвечай так: «Увидят меня люди натощак и остаются голодными, а я натощак взглянул на падишаха и попал на виселицу. Кроме падишаха, я сегодня утром никого не видел. Желание моё такое: с этого дня пусть никто с утра не глядит на падишаха, не то с ним случится то же, что со мной».

Привели человека к виселице, и перед казнью стражник задал ему вопрос про последнее желание. Он ответил так, как научил его Бирбал. Стражник побежал к падишаху и пересказал эти речи. Нахмурился и забеспокоился Акбар, как бы не опозорили его такие слова. Усовестился он и тотчас велел отпустить человека, да ещё дал ему награду.

Так ловкая выдумка Бирбала спасла от смерти безвинного человека. А тот стал благодарить вазира и, счастливый, пошёл домой.

Источник: pritchi.ru

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