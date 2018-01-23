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Приближение Наполеона
Историческая притча   
23 Января 2018 г.
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napoleon

Наполеон бежал с Эльбы и высадился на побережье Франции. Одна столичная газета завопила:

— Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан!

Наполеон, собрав сторонников, взял первый город.

— Людоед идёт к Грассу! — предупредила газета.

Наполеон продолжал успешно продвигаться. Газета известила:

— Узурпатор вошёл в Гренобль!

Наполеон приближался к Парижу, а значит, и к редакции газеты:

— Бонапарт занял Лион...

Наполеон ещё больше приблизился к газете:

— Наполеон приближается к Фонтебло!

И, наконец, когда до столицы осталось рукой подать, газета известила своих читателей:

— Его Императорское Величество ожидается сегодня в своём верном Париже!

Источник: pritchi.ru

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