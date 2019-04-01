





Выйдя из пустыни, странник подошёл к берегу небольшой речушки. Решив было перепрыгнуть на другой берег, он отступил назад для разбега. Отсюда река показалась ему довольно-таки широкой, и он для верности отошёл ещё на несколько шагов. Отойдя, он обернулся и увидел, что перед ним — самая настоящая большая река, одолеть которую можно только если разбег будет длинным и очень энергичным.

Так он отходил и отходил от реки, намереваясь прыгнуть через неё, до тех пор, пока не увидал перед собой самое настоящее море, прыгать через которое уже не имело ни малейшего смысла. Путник огорчённо повернулся спиной к миражу и зашагал прочь, углубляясь в пустыню.

Источник: pritchi.ru

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