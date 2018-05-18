Предусмотрительная девушка

Девушка у ручья набирала воду. Пуля охотника случайно попала в кувшин с водой и разбила. Она стала рыдать. Её спросили, почему она так горюет, ведь кувшин не стоит слёз. На это она ответила:

— Как же мне не плакать? Если бы я была замужем и имела ребёнка, если бы он был со мной, то пуля могла бы его погубить.

Источник: pritchi.ru

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