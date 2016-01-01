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Посев золота
|Таджикская притча
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Однажды в Бухаре ловили вора, а поймали невинного человека. Его притащили к падишаху.
— Повесить его! — сказал падишах.
— Жаль, что ничего не поделаешь! — воскликнул человек.
— О чем ты жалеешь? — спросили его.
— Я знаю то, чего, кроме меня, не знает никто на свете.
— Что же это?
— Я умею сеять золото.
Задержали казнь и побежали к падишаху.
— Государь, человек, которого вы велели повесить, умеет сеять золото.
Падишах велел привести к нему этого человека.
— Если ты умеешь сеять золото, то посей его для меня, и я подарю тебе жизнь, — сказал падишах.
Приговорённый с радостью согласился. Он вспахал землю, приготовил её для посева и велел принести ему золото.
Из падишахской казны принесли пять пудов золота. Сам падишах с вазирами пришёл посмотреть, как будут сеять золото.
— Все готово для посева, — сказал человек. — Теперь назначьте, кто будет сеять. Сеять золото может только честный человек, никогда ничего не укравший в своей жизни. Я никогда ничего не воровал, но обвинён в воровстве, потому не подхожу для этого дела.
— Пусть сеет мой главный вазир, — сказал падишах.
— Нет, нет, господин, я совсем не подхожу для этого дела! — поспешно проговорил вазир.
— Тогда сейте вы, мой верховный судья, — сказал падишах.
— Я тоже, пожалуй, не подойду, — сказал судья. Падишах остановил свой взгляд на городском управителе. Покраснел тот, покачал головой:
— Простите, господин, и я не гожусь для этого.
— Подойдите сюда, святой отец! — сказал падишах мулле.
— Нет, господин, я — грешен.
Тогда падишах перебрал всех придворных. Все отказались сеять золото.
— Придётся, государь, вам самому посеять золото, — сказал кто-то из придворных.
— Боюсь, как бы и мне не испортить дела, — сказал смущённый падишах.
— О государь! Что же это такое! — вскричал невинно приговорённый. — Значит, у тебя во дворце нет ни одного честного человека? А я вот за всю свою жизнь не украл ни крохи, и ты приказал меня казнить как вора.
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