Посев золота

Однажды в Бухаре ловили вора, а поймали невинного человека. Его притащили к падишаху.

— Повесить его! — сказал падишах.

— Жаль, что ничего не поделаешь! — воскликнул человек.

— О чем ты жалеешь? — спросили его.

— Я знаю то, чего, кроме меня, не знает никто на свете.

— Что же это?

— Я умею сеять золото.

Задержали казнь и побежали к падишаху.

— Государь, человек, которого вы велели повесить, умеет сеять золото.

Падишах велел привести к нему этого человека.

— Если ты умеешь сеять золото, то посей его для меня, и я подарю тебе жизнь, — сказал падишах.

Приговорённый с радостью согласился. Он вспахал землю, приготовил её для посева и велел принести ему золото.

Из падишахской казны принесли пять пудов золота. Сам падишах с вазирами пришёл посмотреть, как будут сеять золото.

— Все готово для посева, — сказал человек. — Теперь назначьте, кто будет сеять. Сеять золото может только честный человек, никогда ничего не укравший в своей жизни. Я никогда ничего не воровал, но обвинён в воровстве, потому не подхожу для этого дела.

— Пусть сеет мой главный вазир, — сказал падишах.

— Нет, нет, господин, я совсем не подхожу для этого дела! — поспешно проговорил вазир.

— Тогда сейте вы, мой верховный судья, — сказал падишах.

— Я тоже, пожалуй, не подойду, — сказал судья. Падишах остановил свой взгляд на городском управителе. Покраснел тот, покачал головой:

— Простите, господин, и я не гожусь для этого.

— Подойдите сюда, святой отец! — сказал падишах мулле.

— Нет, господин, я — грешен.

Тогда падишах перебрал всех придворных. Все отказались сеять золото.

— Придётся, государь, вам самому посеять золото, — сказал кто-то из придворных.

— Боюсь, как бы и мне не испортить дела, — сказал смущённый падишах.

— О государь! Что же это такое! — вскричал невинно приговорённый. — Значит, у тебя во дворце нет ни одного честного человека? А я вот за всю свою жизнь не украл ни крохи, и ты приказал меня казнить как вора.

Источник: pritchi.ru

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