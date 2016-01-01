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Полнолуние
Притча от Джебрана Халиля Джебрана   
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luna

Над городом во всём своём великолепии поднялась полная луна, и тут же все собаки принялись на неё лаять.

Лишь одна не стала лаять и строгим голосом проговорила, обращаясь к остальным:

— Не смущайте ночной покой! Всё равно от вашего заливистого лая луна не сойдёт на землю.

Тогда лай стих и настала мёртвая тишина. Но та собака, что завела разговор, не умолкая, лаяла остаток ночи, призывая к тишине.

Источник: pritchi.ru

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