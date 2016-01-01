Поиск сокровищ

Как-то раз один Мудрец проходил мимо селения и сообщил людям, что на их главной площади под землёй сокрыты несметные сокровища. Кто их найдёт, тот не только обретёт богатство, но уже никогда не будет прежним.

Люди обрадовались этой новости, были долгие дебаты и разговоры, но, в конце концов, жители решили все вместе выкопать эти сокровища. Они вооружились инструментами и начали работу. Но прошло какое-то время, а ожидаемого ими результата от своего труда не было, и энтузиазм жителей начал спадать.

Первыми стали покидать раскопки те, кто много говорил, но оказалось, совсем ничего не делал сам, чтобы найти сокровища, а лишь пытался указывать другим, как им работать. За ними последовали люди, которых эта тяжёлая работа быстро утомила. Они решили, что эти сокровища не стоят таких усилий. Другие люди, стали находить осколки черепицы, древней посуды, старинные монеты. Они прятали эти свои находки от остальных, думая, что это и есть настоящее сокровище и тоже спешно покидали место работы. Третьи же просто наслаждались трудом поиска, полагая, что в этой радости поиска и есть обретение сокровищ, упомянутых Мудрецом. Но проходило время, а вокруг них было по-прежнему лишь обилие камней и грязи. Радость их также иссякла, и они бросили свои поиски, ибо оказались слабы духом.

Время шло, многие из оставшихся людей начали сомневаться в успехе поиска и думать, что они стали жертвами заблуждений и вымыслов. Жители стали один за другим покидать место поиска сокровищ. И лишь те немногие, кто был устремлён к цели, настойчиво и упорно работал, наконец, нашли своё сокровище. Но после того как они нашли сокровища, больше их в этом селении никто не видел. А те жители, кто участвовал в поисках сокровищ, но не нашёл их, до конца своих дней были озабочены самооправданием и объяснениями своего поступка, почему же тогда они не остались вместе со всеми. Ведь это был шанс изменить свою жалкую жизнь к лучшему. Некоторые из них посвятили остаток своих дней скитанию в поисках того Мудреца, который открыл им эту тайну, дабы узнать, как же выглядели те сокровища, где они сейчас находятся и как ими можно овладеть.

Источник: pritchi.ru

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