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Платная молитва
Еврейская притча   
18 Апреля 2019 г.
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zamok

Для того чтобы выжить, любой церкви или синагоге нужны средства. В одной еврейской синагоге не было традиции пускать по кругу чашу для подаяний, как это обычно практикуется в христианских церквах. Там нашли иной способ финансирования: продажу входных билетов в религиозные праздники, когда в церкви толпится много верующих; в такие святые дни люди были особенно щедрыми на дары.

В один большой религиозный праздник в синагогу пришёл мальчик. Он хотел найти в синагоге своего отца, но без входного билета его внутрь не пустили.

— Послушайте, — сказал мальчик, — для меня это очень важный вопрос.

— Все так говорят, — равнодушно ответил билетёр. Мальчик в отчаянии стал умолять мужчину:

— Пожалуйста, разрешите мне войти. Для меня это вопрос жизни и смерти. Я только на минутку.

Билетёр наконец смягчился:

— Хорошо, если это для тебя так важно — заходи, но не дай бог, я застану тебя за молитвой!

Источник: pritchi.ru

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