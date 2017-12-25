Осёл и мул

Погонщик навьючил осла и мула и погнал их в путь. Пока дорога была ровная, осёл ещё держался под тяжестью. Но когда пришлось идти в гору, то выбился из сил и попросил мула взять у него часть поклажи: тогда он-де сможет донести остальную часть. Но мул такие слова и слушать не захотел.

Рухнул осёл с горы и убился насмерть. А погонщик, не зная, как теперь быть, взял и перевалил ношу осла на мула, да ещё вдобавок навьючил на него и ослиную шкуру. Нагруженный сверх всякой меры, промолвил мул:

— Поделом мне: кабы я послушался осла и принял малую часть его груза, не пришлось бы мне теперь тащить и всю его ношу и его самого.

Источник: pritchi.ru

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