Обучение и обустройство жилья

Однажды странник подошёл к ветхой лачужке мастера с просьбой о возможности поучиться у него.

Когда мастер сам вошёл внутрь, путник последовал было за ним, но тот остановил его тут же на пороге.

Он внимательно осмотрел путешественника, и сказал, что сейчас он занят, и что ничего не переменится, пока тот не принесёт ему ровно столько навоза, сколько он вообще сможет вынести на своих плечах, чтобы удобрить землю за хижиной. А пока ни о каком учении не может быть и речи. Путник пожал плечами, сходил на рынок, и, стараясь не обращать внимания на ужасный запах, принёс на себе целых три мешка навоза.

Мастер был очень рад и сразу взял путника в ученики. В тот же день они удобрили двор и посадили там дерево. Так началось его учение.

Теперь мастер каждый день усаживал ученика медитировать, а между медитациями просил помогать по хозяйству. Ученик починил крышу, так что она больше не текла, повесил на петли новую дверь и сделал новые прекрасные ставни для окон.

И вот в один прекрасный день на молодом дереве зацвели цветы. Они были такой удивительной красоты, что ученик не мог оторвать от них глаз. Но учитель строго-настрого приказал ему продолжать медитировать и работать в саду и в доме, не думая о цветах.

Ученик, продолжал работать, но все мысли его теперь были целиком заняты удивительным растением. Он мечтал о спелых и сочных фруктах, которые вот-вот появятся на ветвях дерева. Днём и ночью он пытался представить вкус волшебных плодов. Но фрукты всё не созревали.

А дом мастера, стараниями ученика, превратился из ветхой лачужки в крепкое и надёжное жилище. И вот, к тому времени, когда на дереве, наконец, появились фрукты, мастер и ученик уже не знали никакой нужды.

Через некоторое время учитель объявил, что пора собирать урожай. Ученик бросился к дереву, но мастер остановил его и сказал, что он должен начать сам, чтобы убедиться, что плоды не червивые. Больших усилий стоило ученику смотреть на то, как мастер блаженно поедает плод за плодом, наслаждаясь их свежим вкусом. Когда ученик, наконец, вежливо попросил разрешения самому попробовать фрукты, учитель, как бы опомнившись от своего блаженства, сказал, что давно пора было начать, и что ему самому, вообще пора уходить к себе домой. Ученик удивлённо посмотрел на него и спросил, не ослышался ли он. Но учитель рассмеялся и сказал:

— Неужели ты действительно думаешь, что я тут живу? Я просто проходил мимо этой бесхозной лачуги, когда ты попросил меня о помощи. А теперь мне пора, здесь мне больше делать нечего.

Он протянул ученику спелый фрукт с дерева, и, взяв свой посох, вышел за дверь.

Источник: pritchi.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ