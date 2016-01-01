ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ
ПОДРОБНОСТИ
ДЛЯ ДУШИ

ПАРТНЕРСТВО

Ненапечатанные книги
Современная притча   
Изменить размер шрифта

books

Мастер утверждал, что малой части гигантских средств, направляемых на модернизацию вооружений, хватило бы для решения всех материальных проблем человечества.

Как и следовало ожидать, после лекции ученики спросили:

— Почему же люди так глупы?

— Потому что, — серьёзно ответил Мастер, — они научились читать напечатанные книги и совершенно забыли, как читать ненапечатанные.

— Приведи нам пример ненапечатанной книги.

Но Мастер ничего не ответил.

Однажды, уступив настойчивости учеников, Мастер сказал:

— Пение птиц, жужжание насекомых провозглашают Истину. Травы и цветы указывают Путь. Слушайте! Смотрите! Вот как нужно читать!

Источник: pritchi.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ГАРМОНИИ В СЕБЕ И ВОКРУГ СЕБЯ Публикации о психологии и стиле жизниЖивем со вкусом!Статьи о нашем здоровьеКниги о здоровьеГимнастика для пожилыхМода для пожилыхПрически для дам «в возрасте»Рукодельница Хозяйке и рукодельнице: книги и товары Ежедневные притчиВидеонастроение дня
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам
.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 