Ненапечатанные книги

Мастер утверждал, что малой части гигантских средств, направляемых на модернизацию вооружений, хватило бы для решения всех материальных проблем человечества.

Как и следовало ожидать, после лекции ученики спросили:

— Почему же люди так глупы?

— Потому что, — серьёзно ответил Мастер, — они научились читать напечатанные книги и совершенно забыли, как читать ненапечатанные.

— Приведи нам пример ненапечатанной книги.

Но Мастер ничего не ответил.

Однажды, уступив настойчивости учеников, Мастер сказал:

— Пение птиц, жужжание насекомых провозглашают Истину. Травы и цветы указывают Путь. Слушайте! Смотрите! Вот как нужно читать!

Источник: pritchi.ru

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