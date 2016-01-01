Не понравилась машина

Два потенциальных покупателя зашли на стоянку подержанных автомобилей и стали осматриваться вокруг. Продавец завёл с ними беседу, но один из них вытащил карточку, на которой было написано, что они глухонемые.

Продавец вытащил блокнот и стал записывать все преимущества той или иной модели, на которую они указывали. Наконец они остановились на аккуратном маленьком «Фольксвагене».

Они проехали в нём один квартал, чтобы опробовать его в движении, и были столь довольны, что, казалось, сделка была заключена. Но вернувшись на парковку, они отрицательно покачали головами. Нет, это не то.

Продавец нацарапал в блокноте: «Почему? Что случилось?»

Один из них взял ручку и написал: «Нет радиоприёмника».

Источник: pritchi.ru

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