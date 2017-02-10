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Лесной лекарь
Христианская притча   
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dubi

Шёл по лесу старый лесник. Шёл — чуть не плакал. И то у него в жизни не так, и это не эдак. Сплошные болезни и скорби!

Хотел было уже обратиться к Богу и спросить — за что он его так? Да вдруг видит — дятел на дереве.

Сидит, стучит своим острым клювом по стволу — только дробь на весь лес идёт.

— Слушай! — взмолилось дерево. — Больно ведь! Хватит!

— Если я улечу, — возразил дятел, — то тебя источат личинки, которых я вынимаю, и ты погибнешь. Так что уж потерпи! Я ведь тебя лечу!

Услышал это лесник. Улыбнулся. И не стал обращаться к Богу с вопросом, почему ему так больно живётся. За что, он и сам знал, — за грехи. А для чего — только теперь понял.

Для его же блага!

Источник: pritchi.ru

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