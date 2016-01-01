Куда идёт дорога

Однажды утром падишах с Бирбалом гуляли в лесу и заблудились. Выбрались они наконец на дорогу и не знают, в какую сторону идти.

Повстречался им мужик. Решил Акбар, что уж он-то дорогу знает, и спросил:

— Братец, скажи-ка нам, куда идёт эта дорога?

— Да вы, видно, просто глупцы, если у вас дороги ходят. Это люди по ней взад и вперёд ходят, а дорога с места не сдвигается, — со смехом ответил тот.

Удивились падишах и Бирбал остроумному ответу мужика и подарили ему золотой.

Источник: pritchi.ru

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