Кандидаты в президенты

Президент крупной компании беседовал со своим другом. Друг спросил его:

— Знаешь ли ты, что на предстоящих выборах против тебя собирается выступить вице-президент?

— Негодяй! Но я его совсем не боюсь. Все знают, что он не попал в тюрьму только благодаря своим деньгам.

— Секретарь правления тоже собирается выдвинуть свою кандидатуру.

— Что? И он не боится, что обнаружатся его хищения?

— Не горячись, — успокоил друг. Я пошутил. На самом деле я только что говорил с ними, и они оба поддерживают твою кандидатуру.

— Что ты наделал?! Ты заставил меня плохо высказаться о лучших членах нашего правления!

Источник: pritchi.ru

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