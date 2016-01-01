Жили в одном городке два человека. Один с самого детства вёл благопристойную жизнь. Он молился каждый день, старался делать добро, раздавал милостыню нищим, строго соблюдал религиозные праздники и посты. С юных лет его так и называли — «Праведник». Пришло время, и Праведник женился. У него была добропорядочная семья и дети, которые его очень любили. Когда горожане хотели привести кого-то в пример, они вспоминали Праведника.
Другой человек всегда был непутёвым. Уже в молодости он связался с дурной компанией, рано начал курить, пить и блудить с гулящими женщинами. У него тоже где-то были дети, но об их судьбе он ничего не знал. Ему не раз доводилось воровать и обманывать. Про Бога он почти не вспоминал, а если это и случалось, то сразу же старался от таких мыслей избавиться. Он был уверен, что успел совершить столько грехов, что Бог всё равно от него давно отвернулся. Люди прозвали его «Грешником» и пугали детей его именем.
Случилось так, что Грешник и Праведник прожили долгие жизни и умерли в один день, одновременно представ перед Богом.
— Что ты можешь сказать про свою жизнь? — спросил Бог у Праведника.
— О, Господи! Я так счастлив быть с тобой! Всю жизнь я мечтал встретить тебя и вечно жить в твоём царстве. Моя жизнь — перед тобой. Мне нечего стыдиться, я старался делать добро, не грешил, вырастил детей и помогал людям. Если на то воля твоя, позволь мне за это оказаться в Раю!
— Что же, — ответил Бог, — будь по-твоему. На Земле немного таких праведников, как ты. Ты заслужил это всей своей праведной жизнью. Рай ждёт тебя!
Праведник низко поклонился и уступил место перед Богом Грешнику.
— А ты что ты можешь сказать про свою жизнь? — спросил Бог у Грешника.
— Господи! — взмолился Грешник, обливаясь слезами. — Что я могу сказать, кроме того, что грешил всю свою жизнь, воровал, обманывал, блудил и творил всякое зло?! Я всегда знал, что нет и не может быть мне прощения. Об одном умоляю тебя — после того, как пошлёшь меня в Ад, сделай так, чтобы люди на Земле больше не совершали того, что делал я. Чтобы они любили тебя и верили в тебя — так как вот этот Праведник...
— Что же, — ответил Бог, — будь по-твоему. На Земле немало таких грешников, как ты, и нужно всё это исправлять. Но я отсюда не могу ничего сделать — я так решил когда-то, значит, так и будет. Так что отправляйся обратно — в свой Ад. Ты родишься на Земле снова и поможешь людям стать такими, как ты меня просишь.
— Я?! Что ты, Господи! Это какая-то ошибка! Я ужасный грешник, как я могу помочь в этом людям?!
— Только ты и можешь. Ты испытал на себе все грехи, никто другой не сможет сделать это лучше. Ты родишься опять, пройдёшь через муки и станешь Святым.
— Я?! Святым?! Но... святыми же становятся лишь те, кто всю жизнь предан тебе, кто делает только добрые дела, кто соблюдает все твои обряды, посты и праздники! Разве не так? Что же тогда происходит с этими людьми?
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