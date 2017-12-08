Глаза и веки

Когда один из учеников нарушил правила поведения, все думали, что в назидание остальным Мастер накажет его. Но поскольку в течение целого месяца наказания так и не последовало, возмущённые ученики пришли к Мастеру:

— Мы не можем просто так забыть о его поступке. В конце концов, Бог дал нам глаза!..

— Правильно, но он дал вам и веки, — ответил Мастер.

Источник: pritchi.ru

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