Если каркает ворона

Три путника шли по дороге мимо кладбища. И в это время над их головами каркнула ворона. Первый путник воскликнул:

— Ворона каркнула в мою пользу!

Второй путник возразил:

— Нет! В мою!

Третий тоже кричит:

— В мою пользу!

Спорили-спорили — поссорились. Пошли к деревенскому судье. Тот выслушал их и говорит:

— Приходите через неделю. Я посмотрю старинные книги и решу, в чью пользу каркнула ворона.

Разошлись спорщики. Но каждый из них решил подкупить судью.

Вот первый путник поджарил дома двух гусей и несёт их судье. Тот гусей взял и говорит:

— Молодец! Умница!

Второй путник отнёс судье двух жареных уток. Судья и у него взял подарки с удовольствием.

А третий путник стоял около своего дома недалеко от конторы судьи и всё видел.

Вот вечером судья идёт с работы домой с гусями и утками в руках, видит третьего спорщика и спрашивает его:

— А ты почему не зайдёшь ко мне?

Третий спорщик отвечает:

— А я уже знаю, в чью пользу каркала ворона!

— В чью же?

— В вашу, судья-эфенди!

Источник: pritchi.ru

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