Две половинки яблока

Учитель взял в руки яблоко.

— Люди считают, что их души подобны яблокам, — произнёс он.

Ученик заинтересовался.

— Точнее, половинкам, — поправился Учитель.

Он аккуратно разрезал яблоко на две части и положил на стол.

— У людей есть такое поверие, будто для каждого человека существует идеальная пара. Вроде бы Бог, прежде чем посылать души в мир, рассекает их пополам, на мужскую и женскую половинки. Как яблоко. Вот и бродят эти половинки, ищут друг друга.

— И находят?

— Как ты это себе представляешь? Какова вероятность такой встречи? Знаешь, сколько в мире людей? А кроме того, ну найдут они друг друга, и что дальше? Думаешь, составят целое яблоко и заживут в мире и согласии?

— Ну да. А разве не так? — удивился Ученик.

— Нет, не так.

Учитель взял в руки по половинке яблока и поднял их к своему лицу.

— Вот две свеженькие, аппетитные души сходят в мир. А как мир поступает с человеческими душами?

Учитель с хрустом откусил кусок от одной половинки.

— Мир не статичен. И жесток. Он всё перемалывает под себя, тем или иным способом. Отрезает по кусочку, или откусывает, или вовсе перемалывает в пюре.

Он откусил от другой половинки и на некоторое время замолчал, пережёвывая.

— И вот, — торжественно провозгласил Учитель, — они встречаются! — он соединил надкушенные половинки. — И что, подходят они друг другу? Нет!

— А посмотри теперь сюда, — продолжил Учитель и взял ещё несколько яблок. — Разрезаем каждое пополам, складываем наудачу две половинки от разных яблок. И что видим?

— Они не подходят, — кивнул Ученик.

Сложив две разные половинки вместе, Учитель укусил одновременно две половинки и продемонстрировал результат.

— Ну, что видим? Теперь они образуют пару?

— Да, — Ученик задумчиво кивнул. — Теперь они соответствуют друг другу идеально.

— Потому что мир их обкусывал не поодиночке, а вместе! Любящие друг друга люди становятся одним целым: вместе радуются жизни и вместе принимают удары судьбы, учатся понимать друг друга с полуслова, поддерживать друг друга и подталкивать к достижению успехов. А со временем успешные пары перенимают друг у друга привычки, становятся похожими характерами и гармонично дополняют друг друга. То есть вторыми половинками не рождаются, а становятся. И это кропотливый труд.

Источник: pritchi.ru

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