Дубовая бочка

Старик собрал своих детей:

— Дети мои, настал мой последний час. Слушайте внимательно, потому что я хочу, чтобы вы мне растолковали одну историю.

Вырос в лесу большой дуб. Жёлуди дождём сыпались с его могучих ветвей. Корни его уходили глубоко в землю. Налетали на него злые бури, но ничего не страшился старый дуб. Однажды в лес пришёл плотник. Он окинул взглядом дуб, засучил рукава, взмахнул топором и принялся рубить дерево. К вечеру он повалил дуб на землю, обрубил ветви, а бревно отвёз к себе в мастерскую. Там сделал он из него отличные доски. Осенью к нему в мастерскую пришёл бондарь, погрузил доски на телегу и увёз их. В своей мастерской бондарь сделал из досок клёпки, обручи, днище и смастерил большую бочку. В эту бочку он каждую осень наливал молодое вино и продавал его крестьянам для свадеб, именин и поминок. Так он делал до тех пор, пока бочка была крепкая. Но однажды один из обручей лопнул. Вино вылилось из бочки, и она рассохлась. Когда бондарь спохватился, было уже поздно — клёпки разошлись и распались. Дети подхватили обручи и стали катать их по улице, а хозяйка сожгла клёпки и днище когда-то крепкой бочки.

Задумались пятеро братьев, но никто из них не смог разгадать отцовскую сказку. Тогда старый отец покачал головой и сказал:

— Молоды вы ещё, поэтому и не догадливы. Я растолкую вам её смысл: лес с большими деревьями, тянущимися к небу — это наше государство. Бочка — это семья, клёпки — это мы, обручи — согласие, а вино — радость и счастливая жизнь. Пока в семье мир и согласие, жизнь будет счастливой. Дом, в котором нет согласия, пропащий дом! Берегите обручи, дети мои!

Старший сын наклонился, поцеловал руку старого отца и ответил:

— Спасибо тебе, отец, за мудрый совет. Мы не забудем его, пока живы.

Источник: pritchi.ru

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