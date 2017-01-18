Детская внимательность

Маленькие дети моментально определяли, в каком настроении их отец сегодня вернулся с работы. Иногда, погруженный в свои мысли, он даже не отдавал себе отчёта, весел или грустен, спокоен он или встревожен, — они же знали это всегда. Однажды дочь, едва завидев отца, спрашивала:

— Пап, ты почему такой сердитый? Что то случилось?

Он удивился:

— Сердитый? Разве? Да нет, тебе кажется.

Но стоило отцу покопаться в своих чувствах, и он понял: дочка права, весь день дела не клеились, и он не в духе.

Отцу стало любопытно, как это у них получается. И когда дети, в очередной раз угадав его настроение, спросили:

— Чему это ты так обрадовался?

Он задал встречный вопрос:

— А как вы догадались?

Дочь, пожала плечами:

— Очень просто. Ты же насвистывал, как обычно.

А он-то и не замечал за собой такой привычки.

Источник: pritchi.ru

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