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Дерево и три желания
Притча от Андрея Ляпкина   
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В одной деревне жили три брата. Однажды они пошли в поле косить сено, и во время косьбы наткнулись на маленькое деревце. Хотели, было, братья скосить деревце, но оно заговорило человеческим голосом:

— Я выполню самое сокровенное ваше желание, но с условием, что я останусь расти. Если же со мной что-то случится, то пропадёт и то, что вы пожелали.
Братья согласились. Один загадал себе крылья как у птицы, чтобы мог он летать в небе, как орёл. Второй пожелал сундук денег, и чтобы они в нём никогда не заканчивались. А третий пожелал себе красавицу-жену, и больше ничего.
Шло время. Богач обнёс дерево высоченным забором, летун наблюдал за деревом с высоты птичьего полёта. А третий построил дом и завёл с красавицей-женой детей.
Но однажды молния рассекла дерево пополам, и оно погибло. У летуна пропали крылья, и он упал на землю и разбился. У богача пропал сундук, и он с горя сошёл с ума. А у третьего брата умерла жена, но остались с ним их дети.

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