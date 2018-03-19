Хрустальная рыбка

Один юноша, оказав какую-то услугу некоему лодочнику, получил от него в подарок маленькую хрустальную рыбку.

Он потерял её и, в отчаянии от потери редкой и красивой вещицы, пришёл в ярость, когда увидел человека, на шее которого увидел шнурок с хрустальной рыбкой.

Юноша потащил его в суд и обвинил в воровстве. В последний момент, когда обвиняемого спросили, не хочет ли он что-либо сказать прежде чем его отведут в тюрьму, тот ответил:

— Спросите любого лодочника в этой стране — у нас у всех есть такие эмблемы. Это моя рыбка, она не принадлежит этому юноше. У меня есть также два глаза и рот, но они тоже не принадлежат ему.

— Почему ты молчал об этом раньше? — спросил судья лодочника.

— Потому что заслуги для всего человечества больше в том случае, когда стороны приходят к истине, используя здравый смысл с самого начала, чем в том, когда приходится доказывать нечто, что, вполне возможно, доказать и нельзя.

— Однако мы все должны учиться, — заметил судья.

— Увы, — сказал лодочник, — если считать, что учение зависит от предоставления доказательств, то у нас есть только половина знания, и мы наверняка никуда не придём.

Киштивани, школа, к которой принадлежал этот лодочник, утверждала: люди, как правило, склонны либо делать скоропалительные выводы, либо же совершенно не замечать фактов.

Источник: pritchi.ru

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