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Чего хотела покупательница?
Современная притча   
31 Марта 2018 г.
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dojli

Однажды хозяин магазина услышал, как продавец сказал покупательнице:

— ...Нет, мадам, у нас его не было уже несколько недель. И не похоже, что скоро будет.

В ужасе от услышанного, он подскочил к женщине, направившейся к выходу, и сказал:

— Это не так, мадам. Товар обязательно скоро поступит к нам. Знаете, мы заказали его ещё несколько недель назад.

Затем он оттащил продавца в сторону и прорычал:

— Никогда, никогда, никогда, никогда не говори, что у нас чего-то нет. Если у нас чего-то нет, говори, что мы заказали и ожидаем. О чём спрашивала покупательница?

— О дожде, — ответил продавец.

Источник: pritchi.ru

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