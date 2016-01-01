Богатые супруги

Однажды муж сказал жене:

— Я буду много работать и когда-нибудь мы разбогатеем.

— Мы уже богаты, дорогой, ведь мы есть друг у друга. Когда-нибудь у нас будут деньги, — ответила жена.

Источник: pritchi.ru

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