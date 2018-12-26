Белка-летяга и заяц

Однажды заяц спросил белку-летягу:

— Не могу понять — ты птица или зверь?

Летяга гордо ответила:

— И птица, и зверь. Потому что я умею делать всё, что делают и птицы, и звери: летать, бегать, плавать, лазать по деревьям! А ты что умеешь делать?

— Я умею только бегать.

— И больше ничего? — презрительно спросила летяга.

— И больше ничего, — подтвердил смущённый заяц и добавил: — Интересно посмотреть, как ты бегаешь.

— Пожалуйста, смотри, — сказала летяга и неуклюже заковыляла по траве.

— Ну, а как ты летаешь? — полюбопытствовал заяц.

— Смотри, — сказала летяга. Она попыталась взлететь на куст, но сразу же свалилась на землю.

— Нельзя ли заодно увидеть, как ты плаваешь и лазаешь по деревьям? — попросил заяц.

— Сейчас увидишь, — отвечала летяга.

Войдя в озеро, она громко забила хвостом по воде. Но первая же волна выбросила летягу на берег. Когда же она захотела взобраться на вершину кедра, то с большим трудом доползла только до нижнего сука.

— Теперь ты видел, — важно заявила летяга, — что я и птица, и зверь. Я могу и прыгать, и летать, и плавать, и бегать, и взбираться на деревья. Ты же, несчастный, можешь только бегать!

— А по-моему, — сказал заяц, — лучше уметь хорошо делать одно дело, чем много, да плохо.

Источник: pritchi.ru

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