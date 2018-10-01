Банановое состязание

Два молодых человека, обучающихся в одном колледже, задумали провести состязание: кто быстрее съест одинаковое количество бананов вместе с кожурой. Они выбрали беспристрастных судей и встали перед корзинками с бананами.

Один юноша подумал, что, если он сначала съест кожуру, ему ничего не будет стоить съесть потом сладкую, нежную мякоть. Другой решил, что, быстро съев нежную сердцевину, он выкроит много времени, чтобы сжевать кожуру. Но когда первый юноша покончил с кожурой, он почувствовал такую тяжесть в желудке, что не смог съесть ни одного очищенного банана. Другой тоже вынужден был остановиться после того, как покончил с нежной мякотью, так как кожуру его желудок вместить не мог. Оба приятеля проиграли соревнование, но какие разные ощущения они при этом испытали! Первый был переполнен горькой и вязкой пищей, второй — нежной и сладкой!

Люди решаются встать на путь постижения Бога, прожив большую часть жизни. Но, наевшись кожуры, у них уже нет аппетита, чтобы вкусить сердцевину.

Источник: pritchi.ru

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