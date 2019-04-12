Авва Агафон и прокажённый







Шёл авва Агафон в город для продажи скромного рукоделия и на дороге увидел лежащего прокажённого. Тот спросил его:

— Куда идёшь?

— Иду в город, — отвечал авва Агафон, — продать своё рукоделие.

— Окажи любовь, снеси и меня туда.

Старец поднял его, на своих плечах отнёс в город. Прокажённый сказал ему:

— Положи меня там, где будешь продавать своё рукоделие.

Старец так и сделал. Когда он продал одну вещь, прокажённый спросил его:

— За сколько ты это продал?

— За столько-то, — отвечал старец.

Прокажённый попросил:

— Купи мне хлеба.

Когда старец продал другую вещь, прокажённый спросил:

— Это за сколько продал?

— За столько-то, — отвечал старец.

— Купи мне ещё хлеба.

Старец купил. Когда едва распродал своё рукоделие и хотел уйти, прокажённый спросил:

— Ты уходишь?

— Ухожу, — отвечал авва.

Прокажённый сказал:

— Окажи любовь, отнеси меня туда, откуда принёс.

Старец исполнил и это. Тогда прокажённый сказал:

— Благословен ты, Агафон, от Господа на небеси и на земли.

Авва оглянулся на прокажённого — и не увидел никого. Это был Ангел Господень, пришедший испытать старца.

Источник: pritchi.ru

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